Ator Robin Williams morreu vítima de asfixia por enforcamento, diz legista

Ator e comediante renomado e vencedor de um Oscar, Robin Williams se enforcou em sua casa na Califórnia e morreu asfixiado, informou um legista nesta terça-feira com base em investigações preliminares.

Williams, de 63 anos, foi encontrado morto por seu assistente pessoal ao meio-dia de segunda-feira, suspenso por um cinto preso entre uma porta e o batente em posição sentada pouco acima do solo, declarou o vice-legista-assistente do condado de Marin, Keith Boyd, em uma coletiva de imprensa.

“O assistente pessoal do senhor Williams ficou preocupado perto das 11h45, quando bateu na porta de seu quarto e não obteve resposta”, disse Boyd.

“Seu ombro direito estava de encontro à porta, e seu corpo estava em posição perpendicular à porta, ligeiramente suspenso. O senhor Williams já estava frio ao toque, e seu corpo já apresentava rigidez”, acrescentou.

As autoridades também encontraram um canivete perto do ator, e cortes com sangue seco em seu pulso consistentes com a lâmina.

Williams vinha se tratando de depressão, declarou Boyd, mas não disse se encontrou um bilhete suicida.

Os arranjos para o enterro serão decididos pela família, disse o legista. Seu corpo foi liberado pelo instituto médico-legal do condado vizinho de Napa.

Boyd não informou a presença de quaisquer drogas ou álcool e disse que o exame toxicológico irá demorar várias semanas, sublinhando que a investigação está em andamento.

Comediantes, políticos e gerações de fãs lamentaram nesta terça-feira a morte do ator Robin Williams, famoso por seu estilo cômico frenético e desbocado.

A notícia da morte do ator ecoou rapidamente nas mídias sociais, chocando fãs jovens e velhos e comediantes influenciados por Williams desde seu surgimento na comédia de TV dos anos 1970 "Mork & Mindy" no papel de um estranho e adorável extraterrestre.

Williams sempre foi franco sobre sua luta contra o álcool e a cocaína, e nos últimos meses se internou em uma clínica de reabilitação para se manter sóbrio.

Na Calçada da Fama, em Hollywood, dúzias de fãs se reuniram em torno da estrela de Williams no começo da terça-feira com velas e flores para lembrar o versátil ator.

O carisma de Williams conquistou gerações e gêneros de cinema variados, da voz do gênio azul da animação "Aladdin" à sua interpretação do terapeuta paternal do drama “Gênio Indomável”, pelo qual recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante em 1997.

Sua morte abalou seus colegas, que lamentaram a perda daquele que muitos descreveram como um homem de grande coração e um dos comediantes mais criativos de sua época.

Sarah Michelle Gellar, que interpretou sua filha na recente série cômica "The Crazy Ones", da rede de TV norte-americana, disse que sua vida ficou melhor após ter conhecido Williams. A série foi cancelada em maio depois de uma única temporada.

“Para meus filhos ele era o tio Robin, para qualquer um com quem ele tenha trabalhado era o melhor chefe do mundo, e para mim ele não era só uma inspiração, mas o pai que sempre sonhei ter”, declarou Gellar em um comunicado.

(Reportagem adicional de Piya Sinha-Roy e Alex Dobuzinskis)