Ator Robert Downey Jr. é o mais bem pago pelo 2º ano consecutivo, diz Forbes

O ator de 49 anos arrecadou a maior parte deste valor entre junho de 2013 e junho de 2014 com “Homem de Ferro 3”, que rendeu 1,2 bilhão de dólares nas bilheterias e garantiu o topo da lista novamente no ranking anual.

“Como Homem de Ferro, ele é a força condutora de quatro dos maiores sucessos da Marvel, incluindo ‘Os Vingadores’”, informou a Forbes.

O ex-lutador Dwayne "The Rock" Johnson, de 42 anos, que estrelou "G.I. Joe: Retaliação" e a franquia "Velozes e Furiosos", saltou do quinto lugar em 2013 para o segundo neste ano, com lucros de 52 milhões de dólares, seguido por Bradley Cooper, de 39 anos, da série de comédias “Se Beber, Não Case”, com 46 milhões de dólares.

“Sua atuação na lucrativa franquia ‘Se Beber, Não Case’ lhe deu o luxo de arriscar em filmes menores como ‘O Lado Bom da Vida’ e ‘Trapaça’”, disse a Forbes a respeito de Cooper.

Aos 39 anos, Leonardo DiCaprio, protagonista de "O Lobo de Wall Street" e “O Grande Gatbsy”, teve um ano rentável graças aos dois sucessos na telona e ficou em quarto lugar com 39 milhões de dólares, e o australiano Chris Hemsworth, de "Thor", fechou a lista dos cinco mais bem pagos com 37 milhões de dólares.

Mark Wahlberg, de 43 anos, quarto colocado no ano passado pela comédia “Ted”, ficou entre os dez mais bem remunerados deste ano, assim como Will Smith, de 45 anos – cada um ficou com estimados 32 milhões de dólares.

A Forbes.com compilou o ranking e os ganhos estimados conversando com empresários, produtores e agentes.

(Reportagem de Patricia Reaney)

((Tradução Redação São Paulo; +5511 5644-7731)) REUTERS BM