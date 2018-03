Ator Richard Widmark morre aos 93 anos O ator Richard Widmark, que estrelou filmes como "O Beijo da Morte" e "Pânico nas Ruas", morreu na segunda-feira, aos 93 anos, informou o jornal New York Times nesta quarta-feira. Widmark morreu em sua casa em Roxbury, no Estado de Connecticut, nos Estados Unidos. A carreira de Widmark foi marcada pelos papéis de vilões, valentões e caubóis. Ele foi indicado ao Oscar por seu primeiro papel: Tommy Udo, o assassino psicopata de "O beijo da Morte", de 1947. Em uma cena marcante, Udo alegremente empurra escada abaixo uma mulher em cadeira de rodas, dando uma risada com jeito de louco que deixava forte impressão nos espectadores. Widmark prosseguiu em sua carreira tentando provar que poderia interpretar uma ampla gama de personagens, em mais de 60 filmes, mas o papel de Udo foi o único que o levou a ser indicado ao Oscar. Em uma entrevista, ele afirmou que aquela risada surgiu do nervosismo. "Quando em dúvida, eu ria", disse Widmark. "E já que este foi meu primeiro filme e os mecanismos do cinema eram novos para mim, eu ri bastante... e então, também, parte da risada surgiu do fato de que eu sempre tive uma risada boba." (Reportagem de Dan Whitcomb)