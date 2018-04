Ator Randy Quaid e mulher são presos por não pagarem hotel

O xerife do condado de Santa Bárbara afirmou em comunicado que a queixa foi apresentada no início de setembro por um hotel na Califórnia e que os mandados de prisão para o casal foram expedidos como parte de uma investigação criminal.

Os mandados por roubo, engano da hospedagem e conspiração colocam a fiança em 20.000 dólares para cada um, segundo informou Drew Sugar, porta-voz do xerife do condado de Santa Bárbara, acrescentando que os detetives ainda não interrogaram o ator.

O site de celebridades TMZ afirmou que o casal foi preso em Marda, Texas. O ator de 58 anos e a ex-modelo, segundo o site, pagaram a fiança de 20.000 dólares.

Quaid, irmão mais velho de Dennis Quaid, aparece em uma longa lista de filmes, mas ficou mais conhecido por seus papéis na franquia "Férias Frustradas", "King Pin - Os Reis do Boliche" e no ganhador do Oscar "O Segredo de Brokeback Mountain".