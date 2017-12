Ator que interpretou Feioso em série da 'Família Adams' morre nos Estados Unidos

O ator de 59 anos Ken Weatherwax, que interpretou o Feioso no seriado de TV A Família Adams, morreu em sua casa na noite deste domingo, 7, na Califórnia, depois de sofrer um ataque cardíaco. A informação foi confirmada pelo TMZ. Ainda de acordo com o site, a família do norte-americano disse ao site que serão realizados dois funerais: um para a família e outro para seus fãs.

Kenneth Patrick Weatherwax ficou conhecido por interpretar Feioso no seriado de TV A Família Adams, exibida na TV americana entre 1964 e 1966. Ele também participou do filme Halloween com a nova Família Adams, de 1977. Depois, começou a trabalhar nos bastidores com a montagem de cenários.