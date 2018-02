Ator Paulo de Tharso morre aos 52 anos Figura marcante em espetáculos da companhia teatral Cemitério de Automóveis, foi encontrado morto na terça-feira (14) em seu apartamento o ator Paulo de Tharso, aos 52 anos. Ele estava no elenco da peça Borrasca, dirigida por Mário Bortolotto e atualmente em cartaz em São Paulo. Também poeta e músico, ele se apresentou ao lado de nomes como Jorge Mautner, Alexandre Bessa e Nelson Brito; no teatro, integrou os elencos de peças como Música para Ninar Dinossauros. Ele foi encontrado por seu pai no apartamento em que vivia no centro da cidade. A causa da morte não foi divulgada.