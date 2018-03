Ator Patrick Swayze está com câncer, diz imprensa O ator Patrick Swayze, que ficou famoso com os filmes "Ghost -- Do Outro Lado da Vida" e "Dirty Dancing -- Ritmo Quente", foi diagnosticado com câncer de pâncreas, informou a mídia nesta quarta-feira. Swayze, 55 anos, teria recebido o diagnóstico há mais de um mês, noticiou o site do jornal New York Post, citando um agente do ator. A notícia do The Post foi seguida por outras similares na imprensa. A porta-voz de Swayze foi procurada pela Reuters, mas se negou a comentar o assunto.