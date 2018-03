Ator Patrick Swayze está com câncer de pâncreas

Os agentes do ator americano Patrick Swayze confirmaram que ele sofre de câncer de pâncreas, mas negaram que ele tem apenas poucas semanas de vida. A história divulgada inicialmente era de que Swayze havia passado por um tratamento de quimioterapia muito forte para tratar a doença e tinha apenas cinco semanas de vida porque o tratamento não funcionou. Agora, segundo o correspondente da BBC em Los Angeles, Rajesh Mirchandani, os agentes do ator vieram a público para confirmar que ele tem a doença, mas acrescentaram que as informações de que ele teria apenas cinco semanas de vida são falsas. Os agentes de Swayze divulgaram uma declaração do médico do ator, George Fisher, que afirmou que está "consideravelmente mais otimista" a respeito de uma recuperação do ator, que "está reagindo bem ao tratamento até agora". Anos 80 Patrick Swayze é lembrado principalmente por sua participação em filmes como Dirty Dancing - Ritmo Quente, de 1987, e Ghost - Do Outro Lado da Vida, de 1990. Os dois filmes fizeram muito sucesso na época e continuam sendo muito populares. A popularidade do ator está em alta, depois de um período sem grandes destaques. Swayze continua sendo um favorito de Hollywood, segundo o correspondente da BBC Rajesh Mirchandani. Os agentes do ator afirmaram que Swayze está muito satisfeito com o apoio recebido dos fãs e disseram que ele vai continuar trabalhando. O ator está envolvido em dois projetos, um filme e um programa para a televisão americana, que deve ser lançado até o final de 2008. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.