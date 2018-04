Ator Owen Wilson é hospitalizado em Los Angeles

Owen Wilson estava em boas condições ao ser internado no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, segundo a porta-voz do hospital, Cynthia Harding. Ele foi levado por paramédicos primeiramente para o Centro de Saúde St. John, em Santa Monica. Seus irmãos Luke Wilson e Andrew Wilson, também atores, estavam com ele. Segundo o tablóide The Sun e a agência Ansa, o ator norte-americano de 38 anos, tentou se suicidar. O ator de comédias, que se tornou famoso pelo filme Starsky e Hutch: Justiça em Dobro (2004) ao lado de Ben Stiller, teria engolido quase um vidro inteiro de calmante e feito vários cortes no pulso direito, segundo notícias publicadas hoje pela imprensa norte-americana e pelo tablóide londrino Daily Mail. Um vizinho disse que um carro da polícia, outro dos bombeiros e uma ambulância chegaram em sua casa por volta do meio-dia de domingo, 26. O chefe dos bombeiros de Santa Monica, José Torres, disse que o departamento recebeu um telefonema, mas se recusou a comentar sobre o caso, invocando as leis federais de privacidade. A porta-voz de Wilson disse que emitiria um comunicado na tarde desta segunda-feira, 27. O site de celebridades TMZ obteve uma declaração do ator: "respeitosamente peço à mídia que me deixe receber cuidados e viver esse momento difícil em privacidade", diz o texto. Wilson foi indicado ao Oscar de melhor roteiro por Os Excêntricos Tenenbaums, de 2001, filme no qual também atuou. Esteve no elenco de como Penetras Bons de Bico, Dois é Bom, Três é Demais e Uma Noite no Museu. Era esperado na Mostra de Cinema de Veneza, na Itália, para apresentar seu último filme, TheDarjeeling Limited, de Wes Anderson, onde atua ao lado de Bill Murray, Anjelica Huston e Adrien Brody.