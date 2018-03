Ator Otávio Augusto é internado para check-up no Rio

O ator Otávio Augusto foi internado na tarde de terça-feira, 1, no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, para realizar exames de rotina. Augusto tem um histórico de problemas cardíacos e já foi submetido a uma cirurgia de angioplastia, após sofrer um enfarte. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o ator está bem e irá passar por um check-up. A assessoria da Globo afirma que Augusto realiza exames com freqüência. O último trabalho de Augusto na televisão foi na novela Duas Caras, em que representou o mecânico Antônio. O personagem foi traído por Célia Mara (Renata Sorrah), mas acabou encantando e se casando com a jovem Débora (Juliana Knust).