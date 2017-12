Ator Oswaldo Louzada morre aos 95 anos no Rio

O ator Oswaldo Louzada morreu nesta sexta-feira, 22, aos 95 anos, de falência múltipla dos órgãos. O ator, que estava internado no Hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio, desde o dia 6, teve sua carreira na TV marcada por trabalhos como Mulheres Apaixonadas (2003), onde interpretava o personagem Leopoldo, um avô que era maltratado pela neta (Regiane Alves). De acordo com a assessoria do hospital, Louzada morreu nesta madrugada à 1h10. Louzada, que iniciou sua carreira na televisão em 1971 com Bandeira 2, participou da minissérie Quinto dos Infernos (2002), novela Uga Uga (2000), Cara e Coroa (1995), Vamp (1991) e na clássica produção Estúpido Cupido, em 1976, entre outras.