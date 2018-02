Ator Norton Nascimento morre aos 45 anos O ator Norton Nascimento, que participou de novelas na Rede Globo e atualmente estava no SBT, morreu nesta manhã de sexta-feira, informou o Hospital Beneficiência Portuguesa, em São Paulo. Nascimento, que fez transplante de coração no final de 2003 devido a um aneurisma, morreu após falência cardíaca causada por um quadro de infecção pulmonar, segundo boletim do hospital. O ator, que nasceu em Belém (PA), estava internado na UTI desde a última semana. Ele morreu por volta das 8h. Nascimento participou de novelas da Globo, como "A Padroeira", "A Próxima Vítima" e "Fera Ferida", além das minisséries "Aquarela do Brasil" e "Agosto". No cinema, participou de "Carlota Joaquina -- Princesa do Brasil", e "Araguaya -- A Conspiração do Silêncio". No SBT, fez a novela "Maria Esperança". (Por Fernanda Ezabella)