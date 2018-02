Ator Ney Latorraca permanece internado no Rio O ator Ney Latorraca permanece internado no Rio, sedado e respirando com a ajuda de aparelhos, segundo novo boletim médico divulgado no início da tarde desta quarta-feira (7). Segundo os médicos que o acompanham, o ator está respondendo adequadamente ao tratamento para a recuperação de um "quadro inflamatório sistêmico" após a cirurgia realizada no último dia 31 para desobstrução de vias biliares.