Ator Michael Jace se declara inocente de assassinato de mulher

Jace, de 51 anos, foi acusado de matar a tiros a sua mulher, April, de 40 anos, em 19 de maio na sua casa no sul de Los Angeles antes de chamar as autoridades para relatar uma emergência.

O ator, que fez sobretudo papéis coadjuvantes na televisão nos últimos 20 anos, está preso sob fiança de 2 milhões de dólares e deve voltar à Suprema Corte de Los Angeles para uma audiência em 1º de agosto.

Se condenado, Jace enfrenta uma sentença mínima de 50 anos de prisão ou até mesmo prisão perpétua.

Os dois filhos do casal, ambos com menos de 10 anos, estavam em casa no momento do crime e estão sob cuidados de parentes no momento, declarou a polícia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Eric Kelsey)