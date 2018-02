Ator Michael Clarke Duncan é hospitalizado após enfarte

Duncan, de 54 anos, é conhecido por seu porte avantajado e sua voz grave.

"Segundo os médicos, Michael Clarke Duncan sofreu um infarto do miocárdio no começo desta manhã", disse em nota sua representante Joy Fehily. "Ele agora está estável, e esperamos sua total recuperação."

O site TMZ disse que Omarosa Maniagult, que já namorou Duncan e é conhecida por participar do programa de TV "The Apprentice", descobriu na manhã desta sexta-feira que ele tinha sofrido uma parada cardíaca e o reanimou com uma massagem torácica, antes que ele fosse levado para um hospital de Los Angeles.

Duncan, nascido em Chicago, participou de filmes como "Demolidor" (2003) e "Sin City: A Cidade do Pecado" (2005).

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)