Ator Mauro Mendonça lança biografia

?Meus pensamentos não foram lineares. Eu vou da infância, aos momentos mais marcantes da carreira, as dificuldades no teatro à minha adolescência em Uberlândia (MG)?, conta Mauro. Da adolescência, fotos da época de colégio, em 1949, marcaram presença na obra, principalmente as do time de basquete. Aos 25 anos ele se mudou para o Rio, e enfim, entrou na primeira peça profissional: "Sedutor" (1956), com direção de Eugenio Kusnet. Então passou a emendar trabalhos. ?Mas eu e a Rosamaria lutamos muito para chegar ao teatro. Escutamos muito não.?

Os registros de trabalhos na TV se iniciam com "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976), com direito a fotos de Sônia Braga e José Wilker, passam por "A Gata Comeu" (1985), "Corações em Conflito" (1963) até a recente "A Favorita" (2008). ?Dessa coleção de meio século de carreira, o Gonçalo me marcou demais. E não é porque o trabalho é recente: as pessoas nas ruas falam demais dele?, conta. ?Eu vou lembrar sempre da cena do jantar com a Flora (Patrícia Pillar), em que Gonçalo desmascarou a megera.? As informações são do Jornal da Tarde.