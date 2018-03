Ator Marcos Oliveira, de 'A Grande Família', é hospitalizado

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola do seriado da TV Globo A Grande Família, foi internado na tarde de segunda-feira, 30, após passar mal durante as gravações da atração, segundo informou a assessoria da emissora nesta terça. Oliveira começou a sentir dores na altura dos rins, e como sofre de cálculo renal, a produção do programa achou melhor encaminhar o ator para o hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio. De acordo com a assessoria da Globo, o ator foi atendido tanto pelo médico do local como da emissora e o diagnóstico apontou uma infecção urinária. Oliveira está em tratamento com antibióticos e passa bem, mas ainda não tem previsão de alta. Em A Grande Família, Oliveira vive Beiçola, o dono de uma pastelaria que é freqüentada pelos principais personagens como Lineu (Marco Nanini), Nenê (Marieta Severo), Agostinho(Pedro Cardoso), Bebel (Guta Stresser), Tuco (Lúcio Mauro Filho) e Marilda (Andréa Beltrão).