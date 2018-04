Ator Kiefer Sutherland escapa de acusação de agressão

O ator Kiefer Sutherland, protagonista da série de televisão 24 Horas, se livrou da acusação de agressão ao estilista Jack McCollough, segundo o diário Daily News. A Promotoria de Nova York retirou a acusação contra o astro, já que a vítima "não está cooperando com a investigação."

O incidente ocorreu em maio, durante uma festa. O estilista interrompeu a conversa de Sutherland com Brooke Shields e empurrou a atriz, de acordo com a imprensa.

Em declaração divulgada pelos agentes do ator, Sutherland assegurou que tentou ajudar Shields e exigiu que o estilista pedisse desculpas a ela, ao que esse se recusou. Em seguida, o astro reagiu dando uma cabeçada em McCollough, o que acabou causando a fratura no nariz do estilista.