Ator Kiefer Sutherland deixa a prisão O ator Kiefer Sutherland deixou na segunda-feira a prisão do sul da Califórnia onde cumpriu pena de 48 dias por dirigir embriagado e posteriormente violar os termos da liberdade condicional. O protagonista da série "24 Horas" saiu da prisão de Glendale City pouco depois de 0h (hora local), segundo o agente local John Balian, segundo quem o ator foi um preso-modelo, que passava a maior parte do tempo se dedicando às tarefas de lavanderia. "Ele nunca nos deu problemas, nunca se queixou de nada", contou. Sutherland foi preso em setembro, dirigindo embriagado, quando ainda estava sob os termos de uma condenação por um episódio semelhante em 2004. Um acordo com a promotoria permitiu que ele cumprisse a pena durante as férias das gravações. Ele também ficará mais cinco anos sob liberdade condicional, completará um programa de educação sobre o alcoolismo durante um ano e meio e durante seis meses fará sessões semanais de terapia. Filho do ator Donald Sutherland, Kiefer recebeu o prêmio Emmy no ano passado por sua atuação como o agente antiterror Jack Bauer. "24 Horas" foi visto por uma média de 13,5 milhões de espectadores por episódio na temporada passada nos EUA. Ele reestréia neste mês em sua sétima temporada, pelo canal Fox. (Por Amanda Beck)