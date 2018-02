Ator Jude Law é preso por suspeita de agressão O ator britânico Jude Law foi preso por suspeita de atacar um fotógrafo diante de sua casa em Londres, informaram na quarta-feira a polícia e seu advogado. Law, 34 anos, de volta do Festival de Cinema de Veneza, onde exibiu seu novo filme "Sleuth", foi voluntariamente à delegacia de polícia de Marylebone, no centro de Londres, após o incidente, ocorrido na terça-feira, e foi solto sob fiança da polícia. "Law deu um depoimento à polícia desmentindo as alegações feitas contra ele por um fotógrafo ''paparazzo'' e fez suas próprias alegações relativas ao fotógrafo", disse o advogado do ator, Graham Shear. "Jude tem grande respeito pela polícia, e enquanto este assunto estiver sendo tratado, não serão feitas maiores declarações." A Scotland Yard, em Londres, disse que um homem de 34 anos foi preso por suspeita de ter causado ferimentos físicos. "A prisão se seguiu a uma acusação de agressão diante de um endereço residencial", disse um porta-voz da polícia. "O homem foi solto sob fiança ... enquanto a questão é investigada." Astro de "O Talentoso Ripley" e de "Alfie, o Sedutor", de 2004, Jude Law aparece ao lado de Michael Caine em "Sleuth", um remake do thriller original "Jogo Mortal", de 1972. Ele não é o primeiro ator britânico a enfrentar problemas decorrentes de uma suposta altercação com um fotógrafo. Hugh Grant foi detido e interrogado pela polícia em abril, depois de um fotógrafo tê-lo acusado de atacá-lo com uma lata de feijão, perto da residência do ator em Londres. Mas a promotoria britânica decidiu não indiciar o astro de "Quatro Casamentos e Um Funeral", dizendo que, devido a discrepâncias nos relatos do que aconteceu, as evidências eram insuficientes para um indiciamento.