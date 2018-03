Ator Joseph Gordon-Levitt vai interpretar Edward Snowden em filme de Oliver Stone

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator Joseph Gordon-Levitt irá interpretar Edward Snowden em um filme dirigido por Oliver Stone sobre o ex-prestador de serviços da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) que revelou os programas de vigilância em massa do governo norte-americano, disseram patrocinadores do filme nesta segunda-feira.

Stone, que conquistou Oscars de melhor diretor por “Platoon” e “Nascido em Quatro de Julho”, escreveu o roteiro baseado em dois livros – “The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man”, de Luke Harding, e “Time of the Octopus”, de Anatoly Kucherena.

O filme, ainda sem título, começa a ser produzido em Munique em janeiro, informou o estúdio independente Open Road Films e a empresa de produção e financiamento Endgame Entertainment.

O produtor Moritz Borman afirmou em um comunicado que ele e Stone escolheram a Open Road e a Endgame porque “este filme precisa de um (parceiro) independente no verdadeiro sentido, para que pressões políticas não entrem em jogo”.

Snowden vazou dezenas de milhares de documentos de inteligência confidenciais à mídia em 2013 e desencadeou uma tempestade de críticas à coleta de dados da NSA a partir de atividades na Internet e de telefones de milhões de norte-americanos comuns e líderes mundiais.

O documentário recém-lançado “Citizenfour”, de Laura Poitras, mostra como o ex-técnico da NSA decidiu vazar os papéis e as repercussões globais de seu gesto.

Snowden passou quase seis semanas no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, antes de a Rússia lhe conceder asilo por um ano a partir de 1o de agosto de 2013, causando revolta nos Estados Unidos. Em agosto deste ano ele recebeu um visto de residência de três anos da Rússia e hoje vive em um endereço secreto em Moscou.

Gordon-Levitt, de 33 anos, recentemente dirigiu e estrelou “Como Não Perder Essa Mulher” e atuou em filmes de destaque como “Lincoln”, “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” e “A Origem”.

(Por Mary Milliken)