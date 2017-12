Ator Jonathan Rhys Meyers é preso bêbado em aeroporto de Dublin O ator irlandês Jonathan Rhys Meyers, conhecido por filmes como "Ponto Final -- Match Point" e "Missão: Impossível 3", foi preso no aeroporto de Dublin por estar bêbado e causar confusão, informou na segunda-feira a imprensa local. Segundo os meios de comunicação locais, o ator foi preso no domingo em um terminal do aeroporto por perturbar a ordem pública e logo foi liberado após pagamento de fiança. Rhys Meyers, 30 anos, tinha previsto voltar a Londres após participar de um programa irlandês, mas não conseguiu embarcar. Um porta-voz da polícia apenas disse que "um homem de 30 anos foi preso ontem ao meio-dia no aeroporto de Dublin. Foi acusado de alterar a ordem pública". O porta-voz informou, sem dar mais detalhes, que o homem deve comparecer no próximo mês em uma corte de Dublin. Rhys Meyers ganhou um Globo de Ouro por seu papel na minissérie de 2005 "Elvis". Recentemente, ele participou do drama histórico "Tudor", no papel do polêmico monarca Henrique 8o. O ator estava em Dublin para promover seu novo filme, "August Rush". (Por Jonathan Saul)