Ator Jonathan Haagensen é detido sem habilitação O ator Jonathan Haagensen, de 23 anos, foi detido nesta segunda-feira por policiais militares no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Apesar de não ter habilitação, ele pilotava uma moto e se chocou contra a traseira de uma van que estava parada. Apenas o ator se machucou, mas sem gravidade. Haagensen depôs na 14.ª Delegacia Policial (Leblon) e foi liberado depois de assumir o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal. Ele foi autuado no artigo 309 do Código Nacional de Trânsito, que estabelece pena de seis meses a um ano de detenção ou multa para quem "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano". Como o delito é considerado uma infração penal de menor potencial ofensivo, o ator, se condenado, deve receber uma pena alternativa, como pagamento de cestas básicas. Haagensen se tornou conhecido depois de atuar no filme "Cidade de Deus", em 2002, indicado a quatro prêmios no Oscar.