Ator James Farentino morre aos 73 anos

Farentino morreu em um hospital de Los Angeles na terça-feira após uma longa doença, disse o porta-voz.

O ator era um rosto regular em programas de televisão como "ER", no qual ele interpretou o pai do personagem de George Clooney em 1996, "Dynasty" e "Melrose Place".

Farentino foi nomeado para um Emmy por seu papel como o discípulo Simão Pedro na minissérie "Jesus de Nazaré", em 1977, e foi aclamado pela crítica por sua atuação como Stanley Kowalski no revival da Broadway de 1973 da peça "Um Bonde Chamado Desejo".

Depois de receber um Globo de Ouro como a melhor promessa em 1967 pela comédia "The Pad e How to Use It", Farentino fez vários filmes para o cinema e televisão. Sua aparição mais recente na tela foi a comédia de TV "Drive/II", de 2006.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Farentino, que se casou quatro vezes, deixa sua última esposa Stella e dois filhos.

(Reportagem de Jill Serjeant)