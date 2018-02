Ator irlandês Peter O'Toole anuncia aposentadoria

O ator irlandês Peter O'Toole, de 79 anos, anunciou nesta terça-feira, 10, que vai se aposentar dos palcos e telas, após uma carreira que inclui marcos como "Lawrence da Arábia".

"É hora de eu atirar a toalha. Aposentar-me dos filmes e do paco. A fibra para isso foi embora de mim; ela não voltará", disse O'Toole, que vive em Londres, conforme nota divulgada em Nova York por seu agente Bill Augustin.

O'Toole foi indicado oito vezes ao Oscar, a última em 2006, mas nunca venceu, embora tenha recebido um Oscar honorário em 2003.

Ele disse que o trabalho como ator lhe rendeu "apoio do público, realização emocional e conforto material", e o colocou em contato "com gente bacana, bons companheiros com quem partilhei o que é inevitável para todos os atores: sucessos e fracassos".

"No entanto", acrescentou, "é minha crença de que é preciso decidir por si mesmo quando é hora de encerrar a permanência".

O ator disse que agora vai se dedicar ao terceiro volume das suas memórias. O site IMDB diz que ele esta no elenco do ainda inédito filme britânico "Katherine of Alexandria".

O'Toole encerra a nota dizendo: "Dou à profissão um adeus sem lágrimas e profundamente grato".

(Reportagem de Christine Kearney)