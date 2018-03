Ator indiano diz ter dormido com arma durante ataques em Mumbai O ator de Bollywood Amitabh Bachchan dormiu com uma arma carregada debaixo de seu travesseiro, enquanto militantes atacaram a cidade de Mumbai, segundo escreveu em seu blog. Bachchan, que há muito tempo reside na cidade e é considerado a maior estrela cinematográfica indiana, disse que estava envergonhado de dizer o que fez enquanto os "eventos do ataque terrorista aconteceram" em sua volta na noite de quarta-feira e na quinta. "Antes de ir dormir, peguei meu revólver 32 licenciado e o carreguei, colocando-o debaixo do meu travesseiro", disse Bachchan, de 66 anos, em seu blog (http://bigb.bigadda.com). O ator disse que passou o dia inteiro assistindo com "angústia e raiva" enquanto as transmissões da televisão mostravam soldados indianos combatendo militantes nos hotéis Taj Mahal e Trident-Oberoi e em um centro judaico na cidade. Um pequeno grupo de homens armados com rifles e granadas se espalhou por Mumbai na noite de quarta-feira para atacar lugares populares entre turistas e homens de negócios, incluindo os dois principais hotéis de luxo da cidade. Mumbai, uma cidade de 18 milhões de habitantes, é o centro financeiro da Índia, e a casa da indústria de cinema de Bollywood. (Reportagem de Tony Tharakan)