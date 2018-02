Ator Herbert Lom morre aos 95 anos Morreu na manhã de ontem o ator checo Herbert Lom, conhecido como intérprete do inspetor Charles Dreyfus da série A Pantera Cor-de-rosa. Segundo o filho do ator, Alec, ele morreu enquanto dormia, de forma tranquila. Lom tinha 95 anos e foi para a Inglaterra aos 22, como refugiado da 2.ª Guerra. Ele ficou famoso pelo dueto com o inglês Peter Sellers em sete filmes da série, entre 1964 e 1993. Ao longo dos 60 anos de carreira, atuou em 106 filmes, como em Guerra e Paz (1956), no qual interpretou Napoleão Bonaparte ao lado de Audrey Hepburn e Henry Fonda. Ele também participou de clássicos, como Spartacus (1960) e El Cid (1961). / EFE