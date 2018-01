Ator George Clooney é nomeado mensageiro da paz da ONU O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, nomeou o ator norte-americano George Clooney, que vem fazendo campanha em favor dos refugiados de Darfur, "mensageiro da paz" da Organização das Nações Unidas, para promover os esforços de manutenção de paz da ONU em todo o mundo. Clooney é o nono mensageiro da ONU --pessoas escolhidas dos campos da arte, música, literatura e esportes que concordaram em ajudar a voltar a atenção mundial ao trabalho das entidade. Uma porta-voz da ONU, Michele Montas, disse que Clooney foi reconhecido "por chamar a atenção pública para problemas sociais e políticos internacionais de importância crucial". Clooney, que se encontra no Sudão no momento, receberá sua designação em 31 de janeiro, na sede da ONU. Ao lado de seus colegas atores Don Cheadle e Brad Pitt, Clooney vem usando seu status de celebridade para levantar dinheiro para os refugiados de Darfur através da organização beneficente "Not On Our Watch", criada por eles. George Clooney já estrelou vários filmes de temática política e recebeu um Oscar em 2005 por sua atuação em "Syriana". No mês passado, ele e Cheadle foram homenageados por laureados com o Nobel da Paz, em Roma, por seus esforços em Darfur. Os outros mensageiros da paz da ONU são o ator Michael Douglas, os músicos Daniel Barenboim, Midori Goto e Yo-Yo Ma, os escritores Paulo Coelho e Elie Wiesel, a naturalista Jane Goodall e a cavaleira olímpica princesa Haya da Jordânia. O programa foi iniciado em 1998 pelo antecessor de Ban, Kofi Annan.