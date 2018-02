Ator Fred Willard é preso por conduta obscena em Los Angeles

Willard, de 72 anos, conhecido por seus papeis em filmes como "This Is Spinal Tap" e "Best in Show", assim como pela participação na série de TV "Everybody Loves Raymond", foi fichado por conduta obscena e depois liberado, disse o porta-voz do departamento de polícia, que não quis dar detalhes sobre a conduta.

O site de celebridades TMZ relatou que Willard foi pego pela polícia assistindo aos filmes com as calças abaixadas, mas isso não pôde ser confirmado. Um porta-voz de Willard disse que ele não tinha comentários.

Willard é um comediante veterano que apareceu em mais de 200 filmes ao longo de sua carreira e atualmente participa do programa de TV "Trust Us With Your Life", da ABC.

(Reportagem de Christine Kearney)