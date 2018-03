Ator Frankie Muniz, de 'Malcolm', diz ter sofrido pequeno AVC

"Estive no hospital na sexta-feira passada. Sofri um 'mini-AVC', o que não foi tão legal. Tenho que começar a tomar conta do meu corpo! Estou ficando velho!", disse Muniz no Twitter.

O ator colocou sua carreira de lado há seis anos para se dedicar a carros de corrida e no início deste ano se juntou a uma banda de rock.

De acordo com o site de celebridades TMZ.com, amigos perceberam na sexta-feira passada que Muniz estava com dificuldades para falar e entender as coisas.

Pequenos AVCs geralmente afetam pessoas com mais de 55 anos. São interrupções temporárias do fluxo sanguíneo para parte do cérebro, mas que não mata o tecido cerebral, de acordo com a Clínica Mayo.

O agente de Muniz não retornou as ligações da Reuters para comentar o assunto.

Ele fez o papel principal do seriado cômico "Malcolm in the Middle" por seis anos na TV e atuou em filmes como "O Grande Mentiroso" e "O Agente Teen".

Quando o seriado acabou em 2006, ele disse que estava se afastando da atuação para se dedicar em tempo integral à carreira de piloto de corridas. No início do ano, ele se juntou à banda Kingsfoil como baterista.

Muniz completa 27 anos na quarta-feira.

(Reportagem de Jill Serjeant)