Ator faz todos os papeis de Macbeth O ator escocês Alan Cumming interpreta todos os papéis da peça Macbeth, de Shakespeare, no festival do Lincoln Center, de Nova York. "É o projeto mais difícil que realizo", disse Cumming, que além de fazer o rei escocês Macbeth, Lady Macbeth, Macduff e Duncan no espetáculo, está filmando nova temporada da série The Good Wife, da rede CBS. Sua versão da tragédia de Shakespeare foi apresentada, em junho, na Escócia. O festival nova-iorquino ainda apresenta obras como a encenação de Tio Vania, com a atriz Cate Blanchett. / AP