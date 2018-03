Ator Fábio Lago lança banda e toca em bares do Rio

O elo com a música veio da amizade com Wagner. Entre 2000 e 2003, os amigos e o ator Vladimir Brichta se reuniam no Rio para parodiar canções de Reginaldo Rossi e compor. Em 2007, os conterrâneos Wagner (de Salvador) e Fábio (de Ilhéus) dividiram o set do longa policial "Tropa de Elite", de José Padilha, e os encontros musicais tiveram fim por falta de tempo. A banda Sua Mãe, de Wagner, seguiu na estrada e em maio lança o primeiro CD. No repertório, "Bugiganga", escrita por Fábio Lago.

O baiano então foi atrás de criar o seu grupo, o Peba - no Nordeste a palavra é sinônimo de algo sem qualidade, fajuto. Entre vocal, bateria, percussão e violão, misturam-se seis integrantes de origem baiana, pernambucana, paulista, carioca e gaúcha. "Juntamos pernambucanos, baianos e simpatizantes, por isso Peba", diz Fábio.

Por enquanto, o artista não tem planos de lançar um CD, mas, para atrair público para bares do Rio e de São Paulo, Fábio aproveita o chamariz da TV. Na novela "Caras & Bocas" (2009) ele interpretou Fabiano, um marido traído que se vestia de mulher para seguir a esposa. No domingo, depois do "Fantástico", ele estreia no seriado de humor "S.O.S. Emergência". E, no que depender do diretor Mauro Mendonça Filho, o ator tende a virar galã. No seriado, ele é o enfermeiro mulherengo Anderson. "Mas só tenho perfil de ser galã em São Cristóvão (bairro de classe média-baixa do Rio)", brinca. As informações são do Jornal da Tarde.