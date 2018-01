Ator Ewan McGregor revela ter tratado câncer de pele O ator de "Star Wars" Ewan McGregor revelou na terça-feira que passou por uma pequena cirurgia para remover uma verruga cancerosa situada abaixo de seu olho direito. O ator escocês disse que, com sua pele clara, precisa tomar cuidado porque passa muito tempo debaixo do sol. "Tive um pequeno câncer de pele no rosto, debaixo do olho", disse o astro de 37 anos à BBC Television em entrevista concedida para divulgar seu filme mais recente, o suspense erótico "Deception". "Fui ao médico apenas para ele ver como estavam minhas verrugas. O especialista achou que seria melhor extirpá-las, e ele tinha razão." "Agora está tudo bem", prosseguiu McGregor. "Mas foi algo que foi preciso acompanhar e controlar."