Ator espanhol Bardem é eleito o mais bem vestido por revista

O glamour internacional superou Hollywood e os favoritos britânicos na lista dos homens mais bem vestidos de 2011, eleitos pela revista masculina GQ.

O astro Javier Bardem foi eleito pela edição britânica da GQ como o homem mais bem vestido do mundo, seguido pelo designer de jóias e ator indiano Waris Ahluwalia Alexander Skarsgard e Alexander Skarsgard, ator sueco do programa de televisão de sucesso True Blood, sobre vampiros.

"O ator espanhol é o resumo do estilo reservado --não surpreende que ele atraiu a atenção de Penélope Cruz", disse a revista britânica sobre o protagonista de 41 anos de Biutiful em sua edição de fevereiro, que deve estar à venda na quinta-feira, 6.

Na lista dos 10 mais também estavam o astro de Bollywood Shah Rukh Kahn em quarto lugar, o galã de High School Musical Zac Efron em sexto, o novo zagueiro dos England Patriots Tom Brady em oitavo, e George Clooney em nono lugar.

Por outro lado, o ator Mel Gibson foi nomeado o homem mais mal-vestido do mundo, seguido pelo estilista britânico Henry Holland. A GQ também escalou o filho do ator Will Smith, Jaden, na lista dos piores vestidos, assim como o fundador da American Apparel, Dov Charney, e o vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose.