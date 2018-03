Ator e veterano de guerra Charles Durning morre aos 89 anos

Durning, que foi indicado a nove prêmios Emmy por seu trabalho na televisão, bem como a dois Oscar, morreu de causas naturais em sua casa em Nova York na segunda-feira, disse seu agente à revista People. A Capela Funerária Frank E. Campbell, em Manhattan, confirmou o falecimento de Durning à Reuters.

Ele integrou as tropas americanas que desembarcaram na praia de Omaha no dia da invasão chamada de Dia D, em junho de 1944. Alguns dias depois, Durning foi atingido por um tiro no quadril --ele dizia que carregava a bala em seu corpo desde então.

O veterano de guerra também era um ator consagrado no teatro e uma vez disse que preferia fazer peças por causa do imediatismo que proporcionavam.

Ele conseguiu sua primeira grande experiência por meio do New York Shakespeare Festival, no início de 1960, e ganhou um prêmio Tony por interpretar Big Daddy em uma releitura da Broadway de 1990 de "Gata em Teto de Zinco Quente".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durning não começou a acumular créditos em filmes e TV até quase os 40 anos, mas depois disso apareceu em mais de 100 filmes, além de dezenas de séries de TV.

A primeira grande exposição nacional de Durning veio com o papel de um policial desonesto que é enganado por Robert Redford no filme "Golpe de Mestre", de 1973.

Ele foi indicado para o Oscar de melhor ator coadjuvante pelas interpretações de um nazista na comédia de Mel Brooks "Sou ou Não Sou" e do governador no musical "A Melhor Casa Suspeita do Texas".

Durning foi casado duas vezes e teve três filhos.

(Reportagem de Ellen Wulfhorst)