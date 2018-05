Ator dos filmes 'Jackass' morre em acidente de carro nos EUA

Dunn dirigia um Porsche 2007 que a polícia encontrou em uma área florestal nos arredores de Filadélfia, no Estado norte-americano da Pensilvânia, e que estava "inteiramente em chamas," disse a polícia do distrito de West Goshen.

Um passageiro não identificado também morreu no acidente, que aconteceu na madrugada de segunda-feira.

O ator ousado e afeito ao perigo tinha 34 anos e fazia parte da equipe da franquia de filmes de sucesso "Jackass", especializadas em brincadeiras de alto risco e de humor escrachado. Ele vivia nas proximidades de West Chester, também na Pensilvânia.

De acordo com um comunicado da polícia, "uma investigação preliminar revelou que a velocidade pode ter sido um fator que contribuiu para o acidente."

Dunn postou uma foto em sua conta do Twitter pouco antes do acidente. Na imagem, ele parecia estar bebendo com amigos. Em sua conta no microblog, ele se descreveu como "personalidade de TV, astro de cinema e entusiasta automotivo."

Além da franquia "Jackass", que gerou mais de 330 milhões de dólares em bilheteria no todo o mundo, o ator tatuado, barbado e ousado atou na comédia indie "Haggard: The Movie", fazendo o papel dele mesmo.

