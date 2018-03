Ator de 'Zorra Total' mostra lado 'cantor' em São Paulo Conhecido por seus personagens no programa Zorra Total, da Rede Globo, como o marido traído do quadro ?Márcia e Leozinho?, Nelson Freitas quer mostrar um outro lado. "Eu sempre quis ser cantor, imitava o Elvis (Presley) e queria pegar todas as mulheres que ele pegava", conta o ator, que para realizar parte do sonho, faz hoje, em São Paulo, o show de variedades Vem Ficar Comigo, com direção de Chico Anysio. "É na verdade uma mistura de tudo o que já fiz." Dividido em quatro blocos, o espetáculo de humor mostra Nelson como ninguém nunca viu. Além de interpretar personagens inéditos, o ator irá cantar. "Tem canções próprias e outras conhecidas. Tem samba e músicas infantis, para entrar no clima engraçado mesmo." De acordo com o humorista, os relacionamentos amorosos e o cotidiano dos casais também fazem parte do alvo de piadas. "Não tem como fugir das aberrações dos casais, né? Mas vou satirizar todas as idades". Ao final da apresentação, surpreendentemente ele toca em um trio de jazz. "Eu vou ficar na bateria, baixo e piano, não sei como?", brinca. Segundo o ator, esse show é uma maneira de dar voz também ao seu ?eu? músico. "Quando eu ainda trabalhava na Marinha Mercante, em 1985, eu sempre carregava meu violão. Quando comecei a faculdade de Análise de Sistemas, tocava nas festinhas. Tive até uma banda de rock." A entrada de Nelson no teatro foi quase que um acidente de percurso. "Precisava de uma profissão que não fosse pilotar navios e fui para a faculdade de análise, lá vi um panfleto com aulas de teatro, comecei a fazer e vi que gostava mesmo." Em 2009, além de lançar os filmes Espiral, de Paulo Pons, e Casamento Brasileiro, de Fauzi Mansur, dos quais participa, o humorista pretende gravar seu primeiro álbum. "Não tenho a pretensão mais de ser cantor, mas tenho algumas composições próprias e em parceria, e gostaria de gravá-las. Já tenho planos de me fechar em estúdio com um amigo". O estilo será eclético. "Meu gosto é bastante variado. Tem um pouco de samba, rock e pop." As informações são do Jornal da Tarde. ?Vem Ficar Comigo? - Hoje, às 21h, no HSBC Brasil, R. Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio. Tel: (011) 4003-1212 . R$ 50. Classificação: 14 anos.