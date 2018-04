Ator de 'Wolverine' promete sequência de 'X-Men'

Bem-humorado e muito amável com os repórteres - a maior parte fãs da série, o que ficou óbvio ao fim, quando praticamente todos se amontoaram para pedir autógrafos e tirar fotos com o galã australiano -, ele respondeu perguntas sobre a sequência de X-Men e prometeu mais um filme. Disse ainda que adora o Brasil e que "as mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo". Por fim, o australiano comentou a ida ao Corinthians ontem e o encontro com Ronaldo. "Agora, sim, meus amigos vão me odiar!". Para ele, o título que recebeu de homem mais sexy do mundo "teria sido mais útil quando tinha 21 anos".

X-Men - Origens foi o maior lançamento da Fox no Brasil em todos os tempos. Estreou na quinta-feira passada e, só nos primeiros quatro dias, levou mais de um milhão de pessoas aos cinemas. Nos Estados Unidos, faturou US$ 35 milhões no primeiro dia, mesmo tendo vazado na internet um mês antes da estreia.