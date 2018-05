Ator de 'The Tudors' teria tentado suicídio, diz jornal

LONDRES - Jonathan Rhys Meyers, protagonista da série The Tudors, foi internado na noite desta terça-feira, 28, em um hospital na Inglaterra após ingerir uma superdosagem de medicamentos. Segundo o tabloide britânico The Sun, o ator teria tentado suicídio.

O artista irlandês que interpreta o rei Henrique 8º no seriado de TV foi socorrido há duas noites em sua casa por um grupo de paramédicos em sua casa no centro de Londres.

De acordo com o The Sun, Meyers se recusou por mais de meia hora a receber tratamento pela equipe de emergência, que o encontrou deitado no chão. Os socorristas tiveram que chamar a polícia para conseguir levá-lo de ambulância a um hospital.

O ator teve alta na manhã desta quarta e não quis se pronunciar sobre o ocorrido.

Jonathan Rhys Meyers é conhecido por problemas com alcoolismo e no início do mês havia ingressado em uma clínica de reabilitação na África do Sul para se tratar, pela quinta vez desde que começou a ter problemas com o álcool.