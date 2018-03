Ator de Star Wars revela diagnóstico de câncer de próstata

O ator britânico Dave Prowse, que interpretou Darth Vader nos três primeiros filmes da série Guerra nas Estrelas (Star Wars), anunciou nesta segunda-feira, 22, que recentemente foi dignosticado com câncer de próstata.

Numa entrevista transmitida pela rede BBC, o ator disse que descobriu a doença após participar de um torneio de golfe que arrecadava fundos para uma ONG de luta contra o câncer.

Prowse contou que, ao entregar o cheque com o dinheiro arrecadado a uma representante da organização, a mulher perguntou se alguma vez ele tinha feito um exame para o diagnóstico da doença. O ator, de 72 anos, disse que não e garantiu que estava "muito bem". Mas, dias depois, procurou um médico para fazer os exames, que deram positivo.

Após o diagnóstico, Prowse se submeteu a 39 sessões de radioterapia com poucos efeitos colaterais.

"Sinto-me bem. Após oito semanas de tratamento, os médicos acham que minha evolução foi excelente e que estou limpo. Mas continuarei fazendo revisões periódicas", declarou o ator em seu site.

Apesar de recuperado, Prowse iniciou uma campanha para alertar os homens sobre a necessidade de "vencerem a vergonha", procurarem um médico e fazerem exames periódicos para evitar "males maiores".

"Há um grande sentimento de vergonha entre o coletivo masculino na hora de ir ao médico. Ir ao médico e comprovar que tudo está bem não deveria preocupar homem nenhum", declarou o ator na entrevista.

Prowse, casado e com três filhos, interpretou o vilão Darth Vader em "Guerra nas Estrelas" (1977), "Guerra nas Estrelas - O Império Contra-Ataca" (1980) e "Guerra nas Estrelas - O Retorno do Jedi" (1983), os trilogia original da série, que conta com seis capítulos.