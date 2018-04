Ator de 'Paraíso Tropical' atropela velhinha no Rio

O ator Gustavo Leão, de 20 anos, que interpreta o personagem Mateus na novela das nove da Rede Globo, Paraíso Tropical, atropelou uma senhora de 79 anos, Gilva de Mello Logulo, na manhã desta quinta-feira, 2, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na zona oeste. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, ela chegou ao hospital às 11h30, sofreu traumatismo craniano leve e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não corre risco de vida. Segundo informações de testemunhas, Gilva Logulo atravessava a pista num local sem faixa de pedestre ou sinal de trânsito e estava de cabeça baixa. Um motorista ainda desviou dela e buzinou, para alertar os que seguiam atrás, mas Gustavo não conseguiu evitar o acidente. O ator parou seu carro, um Citröen-C3, e chamou a polícia e o Corpo de Bombeiros. Ele aguardou a chegada do socorro e seguiu para a 16.ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), onde prestou depoimento. Gustavo, que é paulista de São Bernardo do Campo, estava acompanhado da namorada, a atriz Yana Sardenberg. O assessor de imprensa do ator, Felipe Carauta, informou que o casal seguia para uma reunião de trabalho, com seu empresário Guilherme Abreu. "Yana ficou muito nervosa, mas o Gustava se manteve tranqüilo e tomou as providências. Ele pediu para o pai dela, Daniel Sardenberg, que é médico, acompanhar a senhora no hospital. Apesar de não ter culpa no acidente, Gustavo ficou muito abalado", comentou Carauta. Segundo a assessoria de imprensa da Rede Globo, Paraíso Tropical é a primeira novela do ator na emissora, na qual interpreta Mateus, filho de Lúcia (Glória Pires) e de Cássio (Marcello Antony). Antes disso, atuou nas duas temporadas da novela originária da Argentina, Floribella, exibida pela Band, em 2005 e 2006.