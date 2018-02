Ator de 'Jornada Nas Estrelas' descobre ter doença pulmonar

O veterano ator Leonard Nimoy, mais conhecido por seu papel como Spock na série de televisão Star Trek e pelos filmes da franquia, disse estar bem após ser diagnosticado com uma doença pulmonar e pediu a seus seguidores que parem de fumar. "Fumantes, por favor entendam. Se vocês pararem de fumar depois de serem diagnosticados com danos nos pulmões já será muito tarde. Vovô diz: aprendam a lição. Largue agora", disse Nimoy em sua conta na rede social Twitter, que tem 810 mil seguidores.

Nimoy disse que foi diagnosticado 30 anos depois de fumar. O ator de 82 anos disse que está bem, “só não posso caminhar por longas distâncias " e fechou com “LLAP”, abreviação de “Vida longa e próspera”.

Nimoy revelou na semana passada, em uma mensagem no Twitter, que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, grave problema de saúde que o relatório do US Surgeon General concluiu estar relacionado com o tabagismo.

O ator, que mora em Boston, tornou-se sinônimo do personagem Spock, meio humano e meio vulcano, oficial da nave estelar Enterprise. Sua aparição mais recente foi em Além da Escuridão – Star Trek, lançado em 2013.