Ator de James Bond é eleito o britânico mais bem-vestido

Pelo segundo ano consecutivo o ator Daniel Craig, atual intérprete de James Bond, foi escolhido o homem mais bem-vestido da Grã-Bretanha pela revista masculina CG. Na lista dos dez mais alinhados estão também os atores hollywoodianos Daniel Day Lewis, James McAvoy e Jude Law. Há notícias ruins, porém, para o herdeiro do trono britânico, príncipe William, classificado em 16° lugar entre os mais malvestidos, lista encabeçada pelo segundo ano seguido pelo comediante Russell Brand. Mas três outros príncipes britânicos figuram na lista dos mais bem-vestidos: o irmão de William, Harry, o pai deles, príncipe Charles, e o avô deles, Philip, todos na relação dos 50 homens mais elegantes do país. O primeiro-ministro Gordon Brown é o terceiro na lista dos mais desleixados com a vestimenta. Já a oposição teve boas notícias: o líder do Partido Conservador, David Cameron, ficou em oitavo lugar entre os mais bem-vestidos. Esta é a terceira vez seguida que Cameron aparece entre os dez mais nessa relação. Os dois principais candidatos à prefeitura de Londres se saíram mal. O atual prefeito, Ken Livingstone, é o 11° mais mal vestido enquanto seu rival do Partido Conservador, Boris Johnson, conseguiu uma posição apenas um pouco melhor, ficando em 14° lugar na lista. A habilidade do jogador David Beckham de polarizar as opiniões fez com que ele fosse incluído nas duas listas. O ex-capitão da seleção de futebol da Inglaterra ocupa a 6ª posição entre os mais elegantes e a nona entre os malvestidos. Beckham liderou a lista dos mais alinhados em 2002, 2003 e 2004, mas perdeu o título em 2005 para um colega do futebol, Rio Ferdinand. O astro da Fórmula 1 Lewis Hamilton estreou na relação dos bem-vestidos, ficando na 15ª posição.