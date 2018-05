Ator de 'Jackass' estava bêbado quando morreu em batida de carro Ryan Dunn, ator do sucesso de bilheteria "Jackass", tinha um nível de álcool no sangue duas vezes acima do limite legal quando sofreu um acidente com seu Porsche em uma estrada, no qual morreram ele e um passageiro, informou a polícia na quarta-feira.