Ator de <i>Seinfeld</i> pede desculpas por insulto a negros O ator Michael Richards, conhecido por seu trabalho na série de televisão Seinfeld, se desculpará pessoalmente com os quatro espectadores negros que insultou racialmente em uma recente atuação em Los Angeles. Segundo divulgaram nesta sexta o porta-voz do ator e o advogado dos ofendidos, as desculpas serão pedidas na presença de um juiz que servirá como mediador e decidirá se outras medidas devem ser tomadas. O ator, que em Seinfeld interpreta o personagem de Cosmo Kramer, levantou a polêmica em 17 de novembro quando em um espetáculo ao vivo dirigiu frases racistas aos espectadores que lhe tinham repreendido porque não ele não era "engraçado". Richards se desculpou depois em um programa de televisão e também expressou seu pesar pelo mal-estar causado com suas palavras a líderes da comunidade negra, como o reverendo Jesse Jackson e o ativista político Al Sharpton. Segundo acrescentou o representante de Richards, não se descarta uma possível remuneração financeira aos ofendidos, a quem chamou de "negros" em forma de ofensa racial. Durante o escândalo, Richards recebeu o apoio de outro companheiro de profissão, o ator Mel Gibson. Em entrevista que concedeu esta semana à revista Entertainment Weekly, Gibson assegurou que entende seu pesar e que ele gostaria de "lhe mandar uma nota" de apoio. Gibson foi objeto das críticas de Hollywood quando durante sua detenção por dirigir bêbado em julho disse uma série de impropérios com tom anti-semita e machista aos policiais.