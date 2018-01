Ator de <i>Grey´s Anatomy</i> admite ser homossexual O ator T.R. Knight, um dos membros da popular série americana Grey´s Anatomy, admite que é homossexual em matéria publicada esta semana pela People. O ator, de 33 anos, enviou um comunicado à revista no qual afirma que quer aplacar "rumores desnecessários" sobre sua sexualidade. Knight disse acreditar que o público não considera esta parte de sua personalidade como "a mais interessante" que tem a oferecer e que prefere manter no âmbito privado sua vida íntima. O ator ganhou fama com o papel do médico George O´Malley na série, uma das de maior audiência da televisão americana. Knight interpreta um jovem apaixonado pela protagonista Meredith Grey (interpretada por Ellen Pompeo), que o considera seu melhor amigo. Na última temporada, o personagem de Knight tinha começado uma relação amorosa com Callie Torres, papel de Sara Ramírez. Antes da série, Knight tinha trabalhado no teatro e em papéis secundários em séries como CSI e Law & Order: Criminal Intent.