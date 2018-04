Ator de Harry Potter teve 'ataque de gripe suína'

O ator Rupert Grint, que faz o maguinho ruivo Ron Weasley, personagem de "Harry Potter", está se recuperando de um "leve ataque" de gripe suína, afirmou sua assessoria de relações públicas.

Não foi informado como o jovem de 20 anos contraiu a doença, mas uma porta-voz do ator disse que ele estará bem para o lançamento de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", o sexto filme da série, cuja première está marcada para a terça-feira em Londres.

A estréia mundial do filme, uma adaptação do romance homônimo da escritora JK Rowling, será no próximo dia 15 de julho.

Por conta do ataque de gripe suína, Grint, que participou de todos os episódios da história do bruxinho até aqui, teve de tirar alguns dias de folga das filmagens do último filme da série, " Harry Potter e as Relíquias da Morte", mas já está de volta ao set.

"Em sua ausência foram filmadas cenas que não requeriam sua participação, portanto a filmagem não foi comprometida", afirmou sua assessoria. Segundo a assessora, Grint não oferece risco de contágio para os colegas.

Estima-se que o número de novos casos de gripe suína na Grã-Bretanha possa bater os 100 mil por dia até o fim de julho.

Ainda assim, as autoridades sanitárias afirmam ainda que o país já passou da fase de "contenção do vírus" para a fase de "tratamento".

Quatro pessoas morreram na Grã-Bretanha em função da gripe suína: duas na Escócia, uma no interior da Inglaterra e outra em Londres.

A capital já é a segunda região mais afetada no país, com mais de 1,9 mil casos, atrás apenas de West Midlands, no oeste da Inglaterra, que registra mais de 2,5 mil casos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.