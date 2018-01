Ator de Harry Potter polemiza ao aparecer seminu em anúncio Fotos do ator Daniel Radcliffe nu, famoso pela interpretação do bruxinho Harry Potter, geraram polêmica ao serem publicadas nesta terça-feira para promover sua nova peça de teatro, Equus, que estréia no dia 27 de fevereiro, em Londres. O jovem ator, de 17 anos, aparece seminu com um cavalo branco para promover o espetáculo, em que mantém relações sexuais com um eqüino. A peça é escrita pelo dramaturgo Anthony Shaffer e tem direção de Peter Shaffer. As fotos geraram controvérsia no país, principalmente entre os fãs de Harry Potter, já que Radcliffe continua sendo um ícone do cinema infantil por sua atuação como o famoso mago. "Nós, como pais, sentimos que Daniel Radcliffe não deveria aparecer nu. Nossos filhos o vêem como um exemplo. Estamos decepcionados com essas fotos e de agora em diante evitaremos levar nossos filhos para ver seus próximos filmes", destacou um comunicado de pais dos fãs de Harry Potter. A agente de Radcliffe, a publicitária Vanessa Davies, declarou ao jornal inglês Daily Mail que Radcliffe "não quer se distanciar de sua imagem tradicional como Harry Potter, mas quer mostrar que é um ator talentoso capaz de interpretar papéis distintos". "Ele conta com um apoio tremendo por parte dos seguidores de Harry Potter", destacou Vanessa. Equus estreou com grande êxito no teatro Old Vic em julho de 1976, foi apresentada no ano seguinte em Nova York e em 1977 foi levada ao cinema por Sydney Lumet. A série Harry Potter, escrita pela britânica J.K. Rowling, já vendeu estimadas 300 milhões de cópias em todo o mundo. A versão para o cinema, protagonizada por Radcliffe, também arrebatou bilheterias, arrecadando bilhões de dólares dos quatro filmes feitos até agora. O quinto filme da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix, será lançado nos Estados Unidos e no Brasil em 13 de julho de 2007.