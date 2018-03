Ator de 'Harry Potter' nega ter fumado maconha em festa

O ator principal dos filmes Harry Potter, Daniel Radcliffe, negou ter fumado maconha em uma festa, depois de o tablóide britânico The Daily Mirror ter publicado essa informação.

"Negamos categoricamente as alegações a respeito de Daniel Radcliffe publicadas na edição de hoje do Daily Mirror", disse a porta-voz do ator em comunicado na sexta-feira.

"Daniel ocasionalmente fuma cigarros comuns que ele próprio enrola, mas não fez mais que isso. Estamos estudando nossa posição e vamos tomar todas as medidas necessárias com relação a essas alegações."

Daniel Radcliffe, 20 anos, tornou-se internacionalmente famoso ao representar o menino mago Harry Potter nas adaptações para o cinema da série de livros de imenso sucesso da autora J.K. Rowling.

Os seis filmes lançados até agora arrecadaram bilhões de dólares nas bilheterias. Estão em curso as filmagens do último volume da série, a ser dividido em dois filmes, "Harry Potter e as Relíquias da Morte".

(Reportagem de Mike Collett-White)