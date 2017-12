Ator de 'Guerra nas Estrelas' é preso em perseguição policial

Um ator que interpretou quando criança o personagem Anakin Skywalker, de Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma, em 1999, foi preso na Carolina do Sul depois de uma perseguição em alta velocidade com a polícia.

Jake Lloyd, cujo verdadeiro nome é Jake Broadbent, foi acusado na semana passada de resistir à prisão e não parar depois de um sinal da polícia, disse o gabinete do xerife do condado de Colleton em comunicado nesta segunda-feira, 22.

Broadbent, de 26 anos, está detido e a fiança foi estabelecida em US$ 10 mil dólares no Centro de Detenção do Condado de Colleton, a cerca de uma hora de distância de Charleston.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A perseguição em alta velocidade ocorreu depois que os oficiais tentaram parar Broadbent, mas ele acelerou e começou a ultrapassar carros e "dirigir de forma imprudente..., pondo em risco a segurança de motoristas", segundo o comunicado.

O ex-ator saiu da estrada, passou por uma cerca até parar numa área arborizada, onde colidiu com algumas pequenas árvores, informou a polícia.

Além de A Ameaça Fantasma, Broadbent também estrelou Um Herói de Brinquedo, de 1996, contracenando com Arnold Schwarzenegger. Seu último papel, de acordo com a base de dados de filmes IMDB.com, foi em Madison, de 2005.